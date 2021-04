Tennisser Hurkacz is Tsitsipas in Miami wel de baas

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich in de kwartfinales van het toernooi in Miami laten verrassen door de Pool Hubert Hurkacz. De nummer 5 van de wereld ging na 2 uur en 20 minuten in drie sets onderuit: 2-6 6-3 6-4.

Voor Hurkacz, die op de 37e plaats staat op de wereldranglijst, was het zijn tweede zege tegen Tsitsipas in acht onderlinge partijen. Ze kwamen elkaar vorige maand bij het toernooi in Rotterdam eveneens tegen. Tijdens de achtste finales in Ahoy bleef Tsitsipas (22) de 24-jarige Pool wel de baas, zij het met moeite: 6-4 4-6 7-5.

Hurkacz speelt In Florida in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Rus Andrei Roeblev. De Pool won begin dit jaar in Delray Beach zijn tweede titel op de ATP Tour na zijn primeur in 2019 in Winston-Salem.

Tsitsipas verloor ruim anderhalve week geleden in de finale van het Mexicaans Open van de Duitser Alexander Zverev.