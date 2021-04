Tennisster Barty opnieuw naar finale in Miami

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft opnieuw de finale bereikt van het toernooi in Miami. De nummer 1 van de wereld versloeg in de halve eindstrijd de Oekraïense Elina Svitolina in sets: 6-3 6-3.

Barty won het toernooi in Florida in 2019. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronapandemie.

Barty bleef Svitolina voor de tweede keer in zeven onderlinge duels de baas. Haar eerste zege op de huidige nummer 5 van de wereld behaalde Barty in 2019 in de eindstrijd van de WTA Finals.

De andere halve finale in Miami gaat tussen de Canadese Bianca Andreescu en de Griekse Maria Sakkari.