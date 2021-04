Thiem meldt zich af voor Monte Carlo en begint later op gravel

Dominic Thiem slaat het masterstoernooi van Monte Carlo over en begint later aan het gravelseizoen. De nummer 4 van de wereld ondervindt hinder van een voetblessure.

“Na de trip naar Doha en Dubai had ik een pauze nodig. Ik ben nog niet op 100 procent. Sorry, maar het is geen goed idee om in Monte Carlo te spelen, hoe graag ik het ook wilde”, meldt de 27-jarige Oostenrijker op zijn website. “Ik heb een paar zware weken voor de boeg, want ik heb een hoop werk te verrichten.”

Thiem, die zich ook afmeldde voor het masterstoernooi van Miami, werd begin dit jaar op de Australian Open in de vierde ronde uitgeschakeld. De regerend US Open-kampioen was ook vorige maand in Doha en Dubai snel klaar.

Het masterstoernooi van Monte Carlo begint op 11 april. Roland Garros vangt eind mei aan. Thiem haalde twee keer de finale in Parijs.