Alaphilippe zonder revanchegevoelens ten aanval in Vlaanderen

Wereldkampioen Julian Alaphilippe start zondag onbevreesd in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman heeft de editie van vorig jaar al uit zijn geheugen gewist. Hij smakte op 35 kilometer van de finish tegen het asfalt na een aanrijding met een motorrijder en liep breuken op in zijn rechterhand.

“Ik start zonder revanchegevoelens. Die val ligt achter mij. Het is zondag een nieuwe race en ik ben niet meer bezig met vorig jaar”, zei de kopman van Deceuninck – Quick-Step, die met Wout van Aert en Mathieu van der Poel tot de topfavorieten voor de winst in de Vlaamse voorjaarsklassieker behoort.

“We gaan met een heel sterke ploeg voor het allerhoogste. We starten simpelweg om te winnen. De Ronde van Vlaanderen is één van de belangrijkste koersen van het jaar en de motivatie is dan ook groot”, aldus Alaphilippe, die kan rekenen op steun van sterke ploeggenoten als Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Kasper Asgreen en Davide Ballerini.

“Onze sterkte in de breedte is in deze koersen nog altijd onze grootste troef”, blikte ploegmanager Patrick Lefevere vooruit. “We moeten ervoor zorgen dat Van Aert en Van der Poel achter ons aan moeten rijden, niet andersom. We hoeven zondag voor niemand bang te zijn. Van Aert is één van de topfavorieten, maar hij kende wel al een zwak moment in de E3 Harelbeke en Van der Poel was niet echt schitterend in Dwars door Vlaanderen.”