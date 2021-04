Basketbalvedette Curry valt weer weg met blessure aan stuitje

Sterspeler Stephen Curry valt weer weg bij basketbalclub Golden State Warriors. De topschutter heeft opnieuw last gekregen van zijn staartbeen, of stuitje. Hij doet in ieder geval vrijdag (plaatselijke tijd) niet mee in het NBA-duel met Toronto Raptors.

Curry miste al vijf wedstrijden door de pijnlijke blessure, die hij opliep door een struikeling over een bank tijdens de wedstrijd op 17 maart tegen Houston Rockets. Hij maakte maandag zijn rentree tegen Chicago Bulls en deed ook donderdag mee tegen Miami Heat, maar moet nu toch weer de zijlijn opzoeken.

Curry was in die twee afgelopen duels overigens goed voor 68 punten en 16 rebounds en staat op een gemiddelde van 29,2 punten dit seizoen, maar zijn ploeg doet het bepaald niet goed. De Warriors verloren vijf van hun laatste zes wedstrijden en staan slechts negende in de westelijke divisie.