Curlingmannen verliezen eerste wedstrijd op WK in Canada

De Nederlandse curlingmannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in het Canadese Calgary verloren. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt en skip Jaap van Dorp kon niet op tegen Rusland, dat vanwege de wereldwijd geldende dopingschorsing niet onder die naam mag meedoen. Het was de Russische Curling Federatie die met 8-5 won.

Later op de avond is Noorwegen de tweede tegenstander. In totaal speelt Nederland dertien wedstrijden. Doel van Oranje is bij de eerste zes te eindigen. Dan plaatst de ploeg zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen, die in 2022 in Peking worden gehouden.

Het Nederlands team, met verder Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen in actie op de ijsvloer, hield de wedstrijd tot het vierde end in evenwicht, maar de Russen namen in de twee daaropvolgende ends afstand.