Formule 1-circuit Melbourne veel sneller na grondige renovatie

Het Formule 1-circuit in Melbourne ondergaat de komende tijd een grondige renovatie. In totaal worden zeven bochten gewijzigd, waarbij twee bochten helemaal verdwijnen uit de lay-out van Albert Park. Het doel is meer inhaalmogelijkheden te creëren en een hogere snelheid. De rondetijd zal vermoedelijk 5 seconden sneller zijn en de gemiddelde snelheid gaat ongeveer 15 kilometer per uur omhoog, meldt de Formule 1 op zijn website.

Circuit Albert Park krijgt voor het eerst in 25 jaar een renovatie en die moet afgerond zijn voor de Grote Prijs van Australië, die dit jaar op 21 november is gepland. Normaal is het circuit in Melbourne het decor voor de seizoensopener in maart, maar door de coronapandemie is de grand prix verzet naar het najaar.

De Australische coureur Daniel Ricciardo van McLaren is geraadpleegd over de wijzigingen en hij is tevreden. “Deze veranderingen zijn precies wat de coureurs willen. We willen betere races en meer gevechten en dat gaat zeker gebeuren op het vernieuwde circuit.”