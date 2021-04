Hele wereldtop actief op paardensportevenement Dutch Masters

De hele wereldtop maakt eind deze maand zijn opwachting op het paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch. De Zwitsers Steve Guerdat en Martin Fuchs, de nummers 1 en 2 van de wereld, hebben hun deelname toegezegd.

Behalve Guerdat en Fuchs zijn ook Daniel Deusser uit Duitsland en de Zweed Peder Fredricson van de partij in de Brabanthallen. Deusser is de mondiale nummer 3, Fredricson staat vierde op de mondiale ranglijst. Ook de Nederlanders Harrie Smolders en Jeroen Dubbeldam hebben hun deelname toegezegd. De organisatie maakt op korte termijn het hele deelnemersveld bekend.

The Dutch Masters gaat eind deze maand definitief door. De internationale paardensportfederatie FEI heeft toestemming gegeven om vanaf 12 april weer internationale evenementen te organiseren. De afgelopen weken werden veel evenementen van de kalender geschrapt vanwege de uitbraak van het rhinopneumonie-virus, dat de paardensport heeft opgeschrikt.

“De FEI heeft een lijst met maatregelen bekendgemaakt in het kader van het rhinovirus. Uiteraard zal de organisatie samen met het veterinaire team deze maatregelen nauwgezet opvolgen. Zo wordt direct bij aankomst de gezondheid van de paarden gecontroleerd en de temperatuur gemeten. Met name in de stallen wordt alles gedaan om contact tussen de paarden te vermijden en er komen diverse aanvullende hygiĆ«nemaatregelen. Veiligheid voor mens en paard staat voorop”, meldt de organisatie.

The Dutch Masters zou aanvankelijk vorige maand plaatsvinden, maar het werd net als vorig jaar van de kalender gehaald. Twee weken geleden meldde de organisatie echter dat er nieuwe data zijn gevonden: 23 tot en met 25 april. Het evenement vindt zonder publiek plaats.