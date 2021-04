Jonge tennisser Sinner bereikt finale masters Miami

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Miami. De nummer 31 van de wereld versloeg in de halve finale de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 5-7 6-4 6-4. De partij duurde 2 uur en 31 minuten.

Bautista Agut, de mondiale nummer 12, schakelde in de kwartfinales nog de Russische toernooifavoriet Daniil Medvedev uit.

De 19-jarige Sinner heeft al twee ATP-titels gewonnen. In 2020 triomfeerde hij in Sofia en eerder dit jaar was hij de beste in de Great Ocean Road Open in Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De jonge Italiaan treft in de finale de winnaar van het nog te spelen duel tussen de Rus Andrej Roeblev en de Pool Hubert Hurkacz.