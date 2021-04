Judoka Polling wint grand slam in Antalya

Judoka Kim Polling heeft in de Turkse kustplaats Antalya een grand slam gewonnen. De meervoudig Europees kampioene was de beste in de klasse tot 70 kilogram. Polling versloeg in de finale Barbara Matic uit Kroatië.

Polling bereikte de finale door te winnen van de Canadese Kelly Petersen (straffen), de Chinese Xiaoqian Sun (waza-ari) en de Turkse Minel Akdeniz (houdgreep). In de eindstrijd rekende ze binnen een minuut af met Matic, door twee keer een waza-ari. De Groningse neemt half april deel aan de Europese titelstrijd in Lissabon. Ze won dat kampioenschap al vier keer.

Polling is nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Ze is in haar categorie nog verwikkeld in een tweestrijd met Sanne van Dijke. Die won onlangs op de grand slam van Tel Aviv brons, onder meer door in een rechtstreekse confrontatie te winnen van Polling.

Begin dit jaar won Polling echter brons op de Masters in Doha, waar ze na maanden zonder judo haar rentree maakte op de mat. Dat evenement had ze eerder al vier keer gewonnen. Polling stond meer dan een jaar buitenspel vanwege een knieblessure en als gevolg van het ontbreken van wedstrijden vanwege de coronapandemie.

Joanne van Lieshout (-63 kg) werd in Antalya uitgeschakeld in de tweede ronde. De 18-jarige Lieropse debuteerde in een grand slam. Ze won haar eerste partij overtuigend van de Canadese Isabelle Harris. Daarna verloor ze van de Israëlische Gili Sharir.