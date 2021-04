Van der Poel in mei op puntenjacht op mountainbike

Mathieu van der Poel hoopt in mei in twee wereldbekerwedstrijden op de mountainbike voldoende punten te bemachtigen voor een goede startpositie in de olympische wedstrijd, op maandag 26 juli in Tokio.

“Ik heb zin om me na de Ronde van Vlaanderen te gaan richten op het mountainbiken”, vertelde Van der Poel vrijdag. Komende zomer zijn de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio zijn hoofddoelen. Voor de startvolgorde is het van belang dat hij zowel in het Duitse Albstadt (8-9 mei) als de week erop in het Tsjechische Nove Mesto een topklassering behaalt.

Van der Poel reed vorig jaar geen mountainbikewedstrijden en kan zich alleen op die manier nog omhoogwerken in het klassement. “Ik zal me goed moeten voorbereiden en neem daar ook nu de tijd voor.”

Na de de mountainbikewedstrijden belegt hij een trainingskamp om op de weg terug te keren in de Ronde van Zwitserland. Daarna volgen het NK en de Tour, alvorens hij afreist naar Japan.