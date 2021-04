Zverev ontvangt wildcard en begint gravelseizoen al in Marbella

Tennisser Alexander Zverev heeft een wildcard ontvangen voor het graveltoernooi van Marbella, dat maandag begint. De Duitse nummer 7 van de wereld zou aanvankelijk zijn gravelseizoen een week later beginnen, op het masterstoernooi van Monte Carlo.

De 23-jarige Zverev mikt in Marbella op zijn tweede titel van 2021. Hij was vorige maand de beste in het Mexicaanse Acapulco. Begin maart deed Zverev op basis van een wildcard mee in Rotterdam. Op het ABN AMRO World Tennis Tournament werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het toernooi van Marbella is nieuw op de kalender van de ATP. Ook de Rus Andrei Roeblev en Pablo CarreƱo Busta uit Spanje maken hun opwachting.