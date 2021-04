Zwemveterane Pellegrini voor vijfde keer naar Olympische Spelen

Zwemster Federica Pellegrini heeft op de 200 meter vrije slag een ticket veroverd voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Het wordt voor de 32-jarige Italiaanse de vijfde deelname aan het evenement.

De olympisch kampioene van 2008 op de 200 meter vrije slag won vrijdag de afstand tijdens een wedstrijd in Riccione. Haar tijd was 1.56,69, de kwalificatielimiet 1.56,90.

Pellegrini heeft sinds 2009 het wereldrecord (1.52,98) op de afstand in handen. In Tokio kan ze de eerste zwemster worden die vijf olympische finales op dezelfde afstand zwemt. Ze deed dat eerder in 2004 (zilver), 2008 (goud), 2012 (5e) en 2016 (4e).

Vermoedelijk stopt Pellegrini na de Olympische Spelen van Tokio.