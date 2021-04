Curlingmannen verliezen op WK ook van Schotland

De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Canada ook hun derde wedstrijd verloren. Schotland was in Calgary met 9-4 te sterk voor de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt. Oranje had eerder al verloren van Rusland (8-5) en Noorwegen (7-4).

Het Nederlands team, bestaande uit Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, ging lang gelijk op met Schotland. Na zeven ends was het 5-4 voor de Schotten, die in het laatste end echter 4 punten wisten te maken. Later op zaterdag speelt Nederland ook nog tegen Denemarken, dat eveneens drie keer verloren heeft.

Aan het toernooi nemen veertien landen deel. Doel van Nederland is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat, dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.