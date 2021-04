Duitse sportofficials opperen: Spelen 2036 in Berlijn en Tel Aviv

De Olympische Spelen van 2036 zouden moeten worden gehouden in Berlijn en Tel Aviv. Dat stellen twee Duitse sportofficials voor in een gastartikel in de krant Berliner Morgenpost. Richard Meng, voorzitter van de Duitse olympische associatie Berlijn, en Frank Kowalski, organisator van de EK atletiek van 2018 in Berlijn, noemen het een idee. “Niet meer dan dat.”

Beiden zeggen dat de Spelen van 2036 een moeilijk verhaal zijn voor Duitsland na de door Adolf Hitler voor propaganda gebruikte Spelen van Berlijn in 1936. Maar het zou ook een manier zijn om de wereld te laten zien wat er veranderd is en wat er nog veranderd moet worden. “Waarom dan niet een nieuw en sterk signaal van vrede en verzoening in 2036? Het zou zo’n signaal zijn als Duitsland en IsraĆ«l hierin samen optrekken, of beter nog: Berlijn en Tel Aviv. Het zijn twee liberale en levendige metropolen. Het zou een signaal zijn dat de historische last niet onderdrukt, maar de verantwoordelijkheid op zich neemt die eruit voortvloeit?” schreven de auteurs.