Geurts turnt zich in Oranje-selectie

Turnster Elze Geurts maakt weer deel uit van de nationale selectie. Geurts, die traint bij Turnz Amsterdam, voldeed zaterdag bij een officieuze oefeninterland tegen België in Heerenveen aan de vooraf gestelde limiet.

Geurts haalde een meerkampscore van 52,076 en kwam daarmee boven de gevraagde 51,5 punten uit. Voor de turnsters van de nationale selectie was het treffen met België de eerste wedstrijd sinds de WK van oktober 2019. “Zeker de turnsters wilden graag weer eens de wedstrijdspanning ervaren”, vertelde Bram van Bokhoven, die voorlopig ook de vrouwen onder zijn hoede heeft. Komende week maakt hij de selectie voor de EK van eind april in Basel bekend, zowel bij de mannen als de vrouwen.

De hoogste scores van de Nederlandse turnsters per toestel waren voor Vera van Pol op sprong (14,500), voor Naomi Visser op brug (13,800), voor Lieke Wevers op balk (13,700) en Elze Geurts op vloer (13,250). Sanne Wevers kwam in Heerenveen alleen uit op balk, het toestel waarop zij olympisch kampioene is: 13,650.

Eythora Thorsdottir kwam tijdens haar oefening op vloer verkeerd terecht en blesseerde zich licht aan de enkel. De andere turnsters die in actie kwamen waren Sara van Disseldorp en Tisha Volleman. Sanna Veerman heeft een trainingsachterstand door een eerdere coronabesmetting. Aan de wedstrijd met de Belgen werd geen uitslag verbonden.