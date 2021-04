Hockeyers Bloemendaal naar finale Euro Hockey League

Het is de hockeyers van Bloemendaal gelukt de finale van de Euro Hockey League te bereiken. De enige Nederlandse deelnemer aan het Final Four-toernooi was in Amsterdam via shoot-outs te sterk voor het Belgische Royal Leopold Club: 5-4. Na de reguliere speeltijd was het 1-1.

De Belgische ploeg kwam in de tweede helft op voorsprong door Gaspard Baumgarten. Tom Degroote profiteerde na ruim een half uur van een fout van Wouter Jolie, onderschepte de bal en gaf gaf voor op Baumgarten. Jolie maakte in het vierde kwart gelijk; de strafcorner van Tim Swaen werd nog gekeerd, maar in de rebound was Jolie wel trefzeker.

Royal Leopold Club treft maandag in de eindstrijd de winnaar van het duel tussen Uhlenhorst Mülheim uit Duitsland en het Spaanse Atlètic Terrassa.

De laatste editie van de Euro Hockey League werd in 2019 gewonnen door het Belgische Waterloo Ducks. Bloemendaal won het internationale clubtoernooi in 2018.