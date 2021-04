Hockeysters Den Bosch ten koste van Amsterdam naar eindstrijd EHL

De hockeysters van Den Bosch hebben zich verzekerd van een plek in de eindstrijd van de Euro Hockey League. In het Amsterdamse Wagener Stadion was de ploeg van coach Raoul Ehren Amsterdam via shoot-outs de baas: 4-3. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.

Den Bosch-keeper Josine Koning vervulde in de shoot-outserie een hoofdrol. Ze keerde twee shoot-outs; de eerste van Maria Verschoor en de vijfde van Lauren Stam. Bij Den Bosch wisten Pien Sanders, Matla, Lidewij Welten en Sanne Koolen wel tot scoren te komen.

Frédérique Matla maakte met nog slechts een minuut en 15 seconden te spelen gelijk voor Den Bosch, dat kort daarvoor nog een doelpunt afgekeurd had zien worden. Marijn Veen had Amsterdam in het derde kwart op voorsprong gezet. Ze werd aangespeeld door Sosha Benninga en wipte de bal beheerst over keeper Josine Koning heen. Veen leek de matchwinner te worden, maar vlak voor tijd ging het nog mis voor de Amsterdamse hockeysters.

In het eerste kwart had Den Bosch verzuimd de leiding te nemen. Ireen van den Assem zag haar strafbal gekeerd worden door keeper Anne Veenendaal.

Den Bosch neemt het maandag op tegen het Spaanse Club de Campo de Madrid, dat bij de laatste vier de Duitse kampioen Der Club an der Alster versloeg, ook na shoot-outs. Amsterdam treft zondag Der Club an der Alster in de troostfinale.

Amsterdam en Den Bosch zijn de nummer 1 en 2 van de hoofdklasse. Het is de eerste keer dat de vrouwen deelnemen aan de Euro Hockey League. Het internationale clubtoernooi zou vorig jaar voor het eerst gehouden worden voor de vrouwen, maar werd toen vanwege het coronavirus uitgesteld.

Amsterdam is de laatste winnaar van de EuroHockey Club Cup, de voorloper van de EHL.