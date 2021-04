Honderden mensen langs afscheidsroute Bibian Mentel

Honderden mensen hebben zaterdag de overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel de laatste eer bewezen. Velen stonden met witte en rode rozen en tulpen in de hand langs de route die de maandag overleden sportvrouw aflegde vanuit Loosdrecht via Hilversum naar het crematorium in Laren. Daar wordt ze in besloten kring gecremeerd.

Rond 09.50 uur werd de rouwstoet, bestaande uit vijf grote witte limousines, verwelkomd met applaus. Mensen legden bloemen op de motorkap en fakkels werden afgestoken. De meervoudig paralympisch kampioene werd rond 10.30 uur onder applaus door militairen, door Defensie aangeboden als blijk van waardering, het crematorium binnengedragen, gevolgd door haar man Edwin Spee en hun kinderen.

Bij het crematorium waren onder anderen cabaretier Peter Heerschop en keeper Thijs Kroezen van het Nederlandse Amputatieteam aanwezig. Kroezen kreeg zelf, net als Mentel, meerdere keren botkanker en is betrokken bij de door Mentel opgerichte Mentelity Foundation. Volgens hem zijn de aanwezigen een dwarsdoorsnede van heel Nederland en hij vindt het heel indrukwekkend hoe mensen met onder meer vuurwerk en spandoeken afscheid hebben genomen langs de route.

“Het wordt een hele mooie dienst voor een heel mooi mens”, aldus Kroezen. Onder anderen de dochter van Mentel gaat spreken en er wordt muziek gedraaid tijdens de uitvaartdienst.

Mentel overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De sportvrouw werd op 27-jarige leeftijd al getroffen door botkanker. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden.