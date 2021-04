Sinner treft dubbelpartner Hurkacz in tennisfinale Miami

De finale van het tennistoernooi van Miami kent een verrassende samenstelling. Nadat eerder de Italiaan Jannik Sinner zich kwalificeerde voor de eindstrijd, deed de Poolse outsider Hubert Hurkacz hem dat na. De nummer 37 van de wereld versloeg in zijn halve finale de Rus Andrej Roeblev, de nummer 4 van de plaatsingslijst op het masterstoernooi.

Beide finalisten kennen elkaar goed. Sinner, 31e op de wereldranglijst, dubbelde dit jaar al op de Australian Open en het toernooi van Dubai met de Pool die tegen Roeblev twee sets (6-3 6-4) nodig had. Hurkacz had daarvoor al een andere favoriet, de Griek Stefanos Tsitsipas, uitgeschakeld.

Sinner was eerder in zijn halve finale te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 5-7 6-4 6-4. “Vorige maand speelden we nog samen in het dubbel en nu staan we tegenover elkaar in de mastersfinale. Dat wordt leuk”, voorspelde Hurkacz, die in Rotterdam in de tweede ronde nog verloor van Tsitsipas. Dat toernooi werd gewonnen door Roeblev. Toppers als Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer lieten het toernooi in Miami om verschillende redenen lopen.