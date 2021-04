Spaanse ‘rookie’ Martin pakt pole voor tweede race in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin begint zijn tweede grand prix in de MotoGP vanaf poleposition. De 23-jarige coureur, die dit seizoen debuteert in de koningsklasse, was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Doha op het circuit van Losail. De coureur van Pramac Racing zette op zijn Ducati met 1.53,106 de beste tijd neer.

Martin heeft op de voorste startrij gezelschap van zijn Franse teamgenoot Johann Zarco en Maverick ViƱales, de Spanjaard uit het Yamaha-team die vorige week op hetzelfde circuit in Qatar de openingsrace van het seizoen won. Martin pakte in zijn debuutrace 1 punt voor het WK door als vijftiende te finishen. Wereldkampioen Joan Mir kwalificeerde zich als negende voor de tweede GP van het seizoen.

In de Moto2 kon Bo Bendsneyder zijn derde plaats in de kwalificatie van vorige week geen vervolg geven. De 22-jarige Rotterdammer kwam nu niet verder dan de vijftiende tijd en start zondag vanaf de vijfde rij. Bendsneyder pakte een week geleden 7 punten door in de openingsrace als negende te finishen.