Volleybalster Dijkema pakt Russische titel met Kaliningrad

Volleybalster Laura Dijkema heeft met haar Russische club Lokomotiv Kaliningrad de landstitel veroverd. In de finale won Kaliningrad met 3-2 van Dynamo Moskou, na een achterstand van 2-0 in sets: 21-25 19-25 25-23 25-19 15-12. “Voor deze wedstrijd hebben we het hele seizoen gewerkt, met ups en downs, met tegenslagen en stappen voorwaarts”, schreef Dijkema in de aanloop naar de finale op Instagram.

De 31-jarige international van Oranje bekroonde haar eerste seizoen in Rusland met de landstitel. Dijkema verliet vorig jaar de Italiaanse competitie, waar de spelverdeelster voor Novara en Firenze speelde. Voor Kaliningrad betekende het de eerste landstitel.