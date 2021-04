Wielrenner Valverde boekt in GP Indurain eerste zege in 1,5 jaar

Wielrenner Alejandro Valverde heeft voor het eerst sinds augustus 2019 weer een koers gewonnen. De veteraan, die aan het einde van deze maand zijn 41e verjaardag viert, was de beste in de GP Indurain. Valverde kwam solo over de finish in Estella.

De wereldkampioen van 2018, die een indrukwekkende erelijst heeft opgebouwd, wist vorig jaar geen enkele overwinning te boeken. De laatste zege van Valverde dateerde uit de Vuelta van 2019. In de GP Indurain bezorgde hij Movistar de eerste overwinning van dit jaar. De Astana-renners Aleksei Loetsenko en Luis León Sánchez kwamen enkele seconden later respectievelijk als tweede en derde over de finish.

Valverde was in 2014 en 2018 ook al de beste in de eendagskoers, vernoemd naar de Spaanse wielrenner Miguel Indurain die vijf keer de Tour de France won.