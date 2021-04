Asgreen blijft Van der Poel voor in Ronde van Vlaanderen

De Deense wielrenner Kasper Asgreen heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner van Elegant – Quick-Step bleef in de sprint zijn medevluchter Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, voor.

Asgreen (26) bleef na een spannende finale alleen voorop over met zijn leeftijdsgenoot Van der Poel nadat het tweetal bovenop de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de streep in Oudenaarde, de Belg Wout van Aert had achtergelaten. Met een groep van zo’n twintig renners achter zich moesten ze blijven samenwerken. Van der Poel trok de sprint in gang, maar viel stil in de laatste 100 meter.

Asgreen won dit jaar al de E3 Saxo Bank Classic.