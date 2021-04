Bertens meldt zich met blessure af voor graveltoernooi Charleston

Tennisster Kiki Bertens heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het WTA-toernooi van Charleston. De nummer 11 van de wereld, die het graveltoernooi in de Verenigde Staten in 2018 wist te winnen, heeft volgens de organisatie last van een blessure aan haar linkerbeen.

“Ik ben heel erg teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken. Ik had gehoopt om klaar te zijn voor het gravelseizoen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te keren”, aldus de 29-jarige Bertens, die als vierde geplaatst zou zijn in Charleston.

Drie jaar geleden veroverde Bertens de titel in Charleston door in de finale de Duitse Julia Görges te verslaan.