Drinkbus weggooien kost Schär diskwalificatie in Vlaanderen

De Zwitserse wielrenner Michael Schär heeft zondag in de Ronde van Vlaanderen de gevolgen ondervonden van de strengere regelgeving door de internationale wielrenunie UCI. Schär, die achterop was geraakt, gooide een drinkbus weg op een plek waar dat verboden is. De jury kwam de renner van AG2R kort daarna vertellen dat hij de wedstrijd moest verlaten.

Schär is niet de eerste renner die slachtoffer is van de nieuwe regels. Zaterdag in de GP Miguel Indurain beleefde de Amerikaan Kyle Murphy de primeur. Bij de renner van het kleine Rally Cycling was een gelletje uit zijn achterzak gevallen, aldus de lezing van een ploeggenoot. Omdat dat buiten de zone gebeurde waar afval mag worden weggegooid, volgde diskwalificatie.