Ehren hoopt hockeysters Den Bosch met EHL op palmares te verlaten

Raoul Ehren hoopt de hockeysters van Den Bosch na dit seizoen in stijl te verlaten. Met opnieuw een landstitel, maar óók met de eerste titel in de Euro Hockey League, de prijs die nog ontbreekt op het palmares van de succesvolle coach. De EHL wordt dit seizoen voor het eerst voor vrouwen georganiseerd en maandag om 16.00 uur is Club Campo de Madrid de tegenstander van Den Bosch.

Het had niet veel gescheeld of de laatste weken van zijn dienstverband waren teleurstellend begonnen voor Ehren, die zaterdag met zijn ploeg afstevende op een nederlaag tegen rivaal Amsterdam. Ruim een minuut voor tijd maakte Frédérique Matla echter gelijk (1-1) en in de shoot-outs verzekerde Den Bosch zich van de finale.

“We hebben het zes weken lang over deze wedstrijd gehad, ieder weekend ging het over Amsterdam”, zei Ehren (47). “Hier hadden we zoveel zin in en het is gaaf dat het nu gelukt is. Sinds ik weet dat ik ga stoppen, ben ik met nog meer energie en passie bezig om het goed achter te laten. En hoe ik het ga achterlaten, daar ben ik sowieso al trots op. Omdat er een waanzinnig team staat.”

Na twaalf jaar hoofdtrainer te zijn geweest in Den Bosch is Ehren bezig aan zijn laatste zes weken. Hij gaat daarna fulltime aan de slag met de Belgische hockeysters, die hij moet proberen richting de wereldtop te brengen en daarmee de mannen achterna te gaan.

“De Belgische mannen hebben een jaar of tien geleden een waanzinnige cultuuromslag gemaakt en hoewel de vrouwen die ook hebben gemaakt, liggen zij er nog op achter. Maar ik zie de potentie om in de toekomst om de medailles te spelen. Misschien nog niet op het komende EK, maar wel volgend jaar op het WK. Oranje is nog ver weg, maar we komen dichter bij de andere landen. We hoeven niet met z’n allen voor de goal te liggen en hebben een jonge ploeg.”

Onlangs werd Jeroen Delmee benoemd tot bondscoach van de hockeyers van Oranje. Ehren werd niet benaderd en snapt dat volledig. “Ik heb de afgelopen zeventien jaar in het dameshockey gewerkt en herenhockey is op dit moment een andere tak van sport. Ik vind Delmee, een oud-ploeggenoot van me, een fantastische coach en hij zou ook mijn keuze zijn.”

In de laatste weken kan Ehren zijn negende landstitel als hoofdcoach in Den Bosch pakken. De ploeg is wederom met Amsterdam verwikkeld in een titelstrijd. “Ik ga die meiden onwijs missen en dit soort gevoelens van het bereiken van een finale. Maar het is misschien cliché; er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Waar ik het meest trots op ben, is dat we continu aan de top gestaan hebben en slechts twee keer de landstitel niet hebben gepakt. De topsportmentaliteit en cultuur die er heerst, zal me altijd bijblijven.”