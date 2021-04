Franse minister van Sport vreest voor doorgaan Roland Garros

De Franse minister van Sport houdt er ernstig rekening mee dat Roland Garros zal moeten worden uitgesteld. “We zijn in gesprek met de Franse tennisfederatie om te kijken of we de datum moeten veranderen”, zei minister Roxana Maracineanu op de Franse radio.

Frankrijk is zaterdag voor de derde keer in een nationale lockdown gegaan vanwege de hoge besmettingscijfers met corona. De wielerklassieker Parijs-Roubaix, die voor 11 april was gepland, is vanwege de pandemie al verplaatst naar het najaar.

Dat zou het Franse Open op het gravel van Parijs ook opnieuw kunnen overkomen. Het grandslamtoernooi begint volgens de tenniskalender op 23 mei, maar het is volgens de minister van Sport goed mogelijk dat die begindatum verhuist naar het najaar. Vorig jaar werd Roland Garros ook verzet van het voorjaar naar het najaar. “Hoewel sport op hoog niveau behouden blijft, proberen we verspreiding van het virus binnen professionele sporten te beperken.”

President Emmanuel Macron zei woensdag dat hij verwacht dat het land midden mei weer ‘open’ kan. Directeur Gilles Moreton van de Franse tennisfederatie liet eerder deze week weten dat hij zich niet kon voorstellen dat Roland Garros zou worden afgelast.