Olympisch comité Israël positief over Spelen 2036 in Berlijn

Het olympisch comité van Israël staat positief tegenover het organiseren van de Olympische Spelen van 2036 in Berlijn, 100 jaar na de Spelen van 1936 in destijds nazi-Duitsland.

“Het houden van de Olympische Spelen in Berlijn in 2036 zal ons herinneren aan de donkere tijden die we hebben meegemaakt en zal een sterke boodschap naar de wereld sturen van de waarden die we hoog moeten houden”, deelde het comité mee. Onder het bewind van Adolf Hitler werden in de Tweede Wereldoorlog miljoenen joden vermoord.

Het olympisch comité van Israël ging niet specifiek in op de suggestie van twee Duitse sportofficials om de Spelen van 2036 in Berlijn én Tel Aviv te houden. Richard Meng, voorzitter van de Duitse olympische associatie Berlijn, en Frank Kowalski, organisator van de EK atletiek van 2018 in Berlijn, opperden dat idee in de Duitse Berliner Morgenpost.

“2036 is een moeilijke datum voor Duitsland en Berlijn vanwege de nazi-Spelen van 1936, maar het zou ook een manier zijn om de wereld te laten zien wat er veranderd is en wat er nog veranderd moet worden. Waarom dan niet een nieuw en sterk signaal van vrede en verzoening in 2036? Het zou zo’n signaal zijn als Duitsland en Israël hierin samen optrekken”, schreven de twee.