Poolse tennisser Hurkacz verovert in Miami eerste masterstitel

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in Miami voor het eerst een masterstoernooi op zijn naam gebracht. De 24-jarige nummer 37 van wereld was in de finale de vijf jaar jongere Italiaan Jannik Sinner met 7-6 (4) 6-4 de baas.

Sinner serveerde in de eerste set voor setwinst en leverde de game vervolgens in zonder een punt te winnen. In de daaropvolgende tiebreak sloeg Hurkacz snel een gaatje en hij benutte op 6-4 zijn derde setpunt.

In de tweede set liep Hurkacz uit naar 4-0, waarna het duel beslist leek. Sinner kwam echter terug tot 4-3, waarna Hurkacz de laatste twee games op zijn eigen opslag, met de nodige moeite, binnenhaalde.

Voor Hurkacz is het de derde titel. Begin dit jaar zegevierde hij ook in Delray Beach en in 2019 beleefde hij in Winston-Salem een primeur.