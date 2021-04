Van der Poel: hopen op een hele goede dag

Mathieu van der Poel zei ook vlak voor de start van de Ronde van Vlaanderen dat hij zich niet in topvorm voelt. “Sinds de Italiaanse klassiekers gaat het niet echt crescendo, dus ik moet hopen op een hele goede dag”, zei de winnaar van vorig jaar in startplaats Antwerpen bij de Belgische zender Sporza.

“Ik strooi niemand zand in de ogen, maar ik heb echt minder goed toegewerkt naar de koers. Toch heb ik nog nooit twee slechte koersen achter elkaar gehad”, verwees de Nederlands kampioen naar zijn fletse optreden afgelopen woensdag in de semiklassieker Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel is blij dat het wat frisser is dan woensdag in Dwars door Vlaanderen. “Het was toen ineens redelijk warm en daar had ik wel last van. Ik verwacht wel een paar sterke blokken vandaag in de finale. Koersen na 200 kilometer is net even wat anders, maar ik voel me als de winnaar van vorig jaar toch wat comfortabeler. Het is wat makkelijker beslissingen te nemen in de koers.”

Zijn grote concurrent Wout van Aert stond met wat meer vertrouwen aan de start van de 105e editie, die 254 kilometers telt en negentien hellingen. “Ik ben zeker even goed als vorig jaar, maar ik heb het gevoel dat ik er mentaal nu meer klaar voor ben”, zei de Belg van Jumbo-Visma, die vorig jaar de Ronde verloor van Van der Poel na een ongemeen spannende eindsprint. “Zware koersen zijn goed voor mij en de koers is zwaarder dan vorig jaar. Van der Poel zou ook zomaar een bondgenoot kunnen zijn met wie ik in de finale moet samenwerken. Dat hebben we vorig jaar feitelijk ook gedaan.”

Dylan van Baarle soleerde woensdag naar de zege in Dwars door Vlaanderen en start als kopman van Ineos Grenadiers. “We gaan voor het hoogst haalbare”, zei de Voorburger bij de start. “Ik ben er klaar voor. Als ik voorin kan meerijden, ben ik tevreden, maar ik zal niet winnen in een sprint, dus zal voor de aanval moeten kiezen.”