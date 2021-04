Van Vleuten wint na tien jaar opnieuw Ronde van Vlaanderen

Annemiek van Vleuten heeft de achttiende editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. De renster van Movistar reed op de laatste helling, de Paterberg, weg uit een kopgroep van acht. In de laatste 13 kilometer wist ze steeds een achtervolgende groep op zo’n 10 seconden achter zich, maar Van Vleuten liet zich niet meer inlopen.

De Duitse Lisa Brennauer sprintte achter Van Vleuten naar de tweede plaats, voor de Australische Grace Brown. Ook Demi Vollering (vijfde) en wereldkampioene Anna van der Breggen (achtste) finishten in die groep.

Van Vleuten had woensdag al de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen gewonnen. Dat was haar eerste zege in het shirt van Movistar, haar nieuwe Spaanse werkgever. Het was de tweede keer dat ze de beste was in de Ronde van Vlaanderen. Dat was de 38-jarige Van Vleuten eerder in 2011.

Zoals verwacht werd op de Kanarieberg de koers geopend. Van Vleuten voerde het tempo op en meteen was de groep gekrompen tot een renster of twintig. Op weg naar de Taaienberg ontsnapte de Fran├žaise Audrey Cordon-Ragot, ploeggenote van favorieten als de Italiaanse Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk en de Britse Lizzy Deignan. De viervoudig tijdritkampioene van haar land begon aan een knappe solo maar werd kort voor de Oude Kwaremont ingelopen.

De Belgische Lotte Kopecky moest van fiets wisselen en verloor de aansluiting. Van der Breggen versnelde en kreeg nog zeven rensters mee. Brown viel aan bovenop, de 28-jarige Australische van Team BikeExchange kreeg gezelschap van Van Vleuten, maar voor de Paterberg was er weer een samensmelting.

Op die laatste helling kreeg Van Vleuten een gaatje. De Wageningse wist dat ze alleen met een solo kans zou hebben. Bovenop had ze 7 seconden. Onderweg naar finishplaats Oudenaarde hield ze stand, hoe met name Van der Breggen en Vollering, beiden van SD Worx, ook achtervolgden.