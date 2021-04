Vlaanderen rekent op nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert

Zes maanden na de legendarische editie van coronajaar 2020 staan zondag in Antwerpen opnieuw Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe aan de start voor de Ronde van Vlaanderen. Opnieuw is het de bedoeling dat het publiek de koers thuis voor de tv volgt. Bij de start in Antwerpen en de finish in Oudenaarde zijn toeschouwers sowieso niet welkom vanwege de coronamaatregelen.

Van der Poel won de wegens corona uitgestelde koers in oktober na een machtige sprint tegen Van Aert. Beiden zijn wederom favoriet. In mindere mate geldt dat ook voor Alaphilippe, de Franse wereldkampioen die vorig jaar nog medevluchter was maar uit de wedstrijd verdween na een botsing met een koersmotor. De Ronde van Vlaanderen begint om 10.00 uur in Antwerpen. De finish wordt na 254 kilometer verwacht tussen 16.00 en 16.30 uur.

De vrouwen rijden voor de achttiende keer hun versie van de Ronde van Vlaanderen. Die begint om 13.45 uur in Oudenaarde, waar ze tegen 18.30 hopen te finishen. Vorig jaar won de Nederlandse Chantal van den Broek-Blaak.