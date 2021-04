Weggooien drinkbus wordt Van Vleuten niet fataal

Annemiek van Vleuten moest zondag nog even vrezen dat haar de zege in de Ronde van Vlaanderen zou worden ontnomen. Op tv-beelden, die op sociale media opdoken, was te zien dat ze een drinkbus weggooit buiten de zones waar dat is toegestaan. De Zwitser Michael Schär werd eerder bij de mannen uit koers genomen na hetzelfde vergrijp.

Van Vleuten zei in de studio van Sporza dat ze haar bidons had weggegooid als ze een verzorger van haar ploeg naast de weg zag staan. “Bij mijn weten heb ik het elke keer bij iemand van mijn ploeg weggegooid. Ik dacht na de Kanarieberg ook dat er iemand van mijn ploeg stond. Ik zie nu dat dat niet zo is”, zei de renster van Movistar na het zien van de beelden geschrokken.

Sporza wist te melden dat de jury inmiddels had besloten niet tot diskwalificatie over te gaan. Er zou geen sprake zijn geweest van een overtreding.