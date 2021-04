Bekerfinale volleyballers afgelast na positieve coronatesten

De bekerfinale tussen de volleyballers van Amysoft Lycurgus en Draisma Dynamo gaat maandagmiddag niet door. Dynamo heeft de volleybalbond maandagochtend laten weten dat er drie spelers positief getest zijn op corona. De kans bestaat dat er nog meer spelers van de club uit Apeldoorn besmet zijn.

Amysoft Lycurgus en Draisma Dynamo zouden het komende zondag ook voor de eerste keer in de finale van de play-offs tegen elkaar opnemen. Het is nog onduidelijk of die ontmoeting tussen beide ploegen om de landstitel dan kan plaatsvinden.

Lycurgus en Dynamo zouden elkaar maandag in MartiniPlaza in Groningen treffen voor het tweede jaar op rij in de finale van het bekertoernooi. De ploeg uit Apeldoorn moest het vorig jaar in de eindstrijd met 3-1 afleggen tegen Lycurgus, dat toen voor de tweede keer de beker veroverde.