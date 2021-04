Darter Van Gerwen begint Premier League met gelijkspel

Darter Michael van Gerwen is de Premier League begonnen met een gelijkspel. De 31-jarige Brabander, drievoudig wereldkampioen en al vijf keer winnaar van de prestigieuze dartscompetitie, pakte op de openingsavond een punt tegen de Belg Dimitri Van den Bergh: 6-6. Van Gerwen miste bij een stand van 5-5 twee dubbels en leek af te stevenen op een nederlaag, maar hij wist er in de laatste leg nog een gelijkspel uit te slepen door 101 uit te gooien.

Van Gerwen won de Premier League van 2016 tot en met 2019 vier keer op rij. Vorig jaar, in een door het coronavirus flink verstoord seizoen, haalde de Brabander echter de play-offs niet eens.

De Premier League Darts heeft ook dit jaar als gevolg van de coronapandemie een andere opzet. Normaal gesproken is er iedere week één speelronde en worden die in diverse steden gespeeld, maar nu zijn alle partijen in de Engelse stad Milton Keynes. Deze week spelen Van Gerwen en de negen andere deelnemers vijf avonden achter elkaar in een lege zaal zonder publiek. Van 19 tot en met 22 april is de tweede speelweek.