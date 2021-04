Hockeyers Bloemendaal winnen Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben de dertiende editie van de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. Het is al de vierde keer dat de hoofdklasser uit Noord-Holland de belangrijkste Europese clubprijs verovert. Bloemendaal versloeg in de finale in een leeg Wagener Stadion in Amstelveen de Spaanse club Atletic Terrassa met 5-2.

Al na 5 minuten stond het 2-0 voor de ploeg van coach Rick Matthijssen. De vroege aanvalsdrift leidde tot treffers van Yannick van der Drift en Thierry Brinkman. Pau Cunill gaf de Spanjaarden na 10 minuten nog hoop met een rake sleeppush uit een strafcorner, hoewel de 2-1 nauwelijks te zien was door een plotseling losgebarsten sneeuwbui.

Via Florian Fuchs en nogmaals Thierry Brinkman liep Bloemendaal in het tweede en derde kwart verder uit. Tim Swaan maakte er in het vierde kwart 5-1 van via een benutte strafbal. Vlak voor tijd kreeg Terrassa zijn tweede goal cadeau doordat Daan Dullemeijer een voorgegeven bal in eigen doel werkte met zijn hoofd.

Bloemendaal won de EHL eerder in 2009, 2013 en 2018.