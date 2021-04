Roglic slaat eerste slag in Ronde van Baskenland

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft in de eerste etappe van de Ronde van Baskenland meteen toegeslagen. De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma won in Bilbao de individuele tijdrit over 13,9 kilometer. Hij was aan de meet 1 seconde sneller dan de Amerikaan Brandon McNulty van Team Emirates.

Belangrijker was de tijdwinst op zijn grootste rivalen voor het algemeen klassement. Tourwinnaar Tadej Pogacar (Team Emirates) zette de vijfde tijd neer, maar gaf wel 28 seconden toe op zijn landgenoot Roglic. Dat deed ook de Brit Adam Yates (Ineos Grenadiers), die als zesde eindigde.

Opvallend was de achtste plaats voor de Nederlander Ide Schelling. De renner van Bora-hansgrohe was 29 seconden langzamer dan Roglic. Zijn kopman Wilco Kelderman reed een behoorlijke tijdrit. Kelderman klokte de elfde tijd; hij gaf 36 tellen toe.

De zesdaagse Ronde van Baskenland zou wel eens kunnen uitdraaien op een duel tussen de Slovenen Roglic en Pogacar. Laatstgenoemde won dit jaar al de Tirreno-Adriatico en de Ronde van de Verenigde Emiraten. Roglic schreef drie etappes in Parijs-Nice op zijn naam, maar kon door een val de eindzege vergeten.

De tweede etappe van Zalla naar Sestao is heuvelachtig en 154,8 kilometer lang. Voornaamste hindernis is de Asturiana, een klim van 7,4 kilometer met stijgingspercentages tot 14 procent.