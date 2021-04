Wereldkampioen Price mist Premier League darts na positieve test

Darter Gerwyn Price mag niet deelnemen aan de wedstrijden in de Premier League. De nummer één van de wereldranglijst is positief getest op corona. De darter uit Wales wordt vervangen door James Wade, de Engelsman die als eerste reserve op de lijst stond.

Wereldkampioen Price werd net als alle andere deelnemers zondag getest in Milton Keynes. Hij bleek als enige positief en is meteen in quarantaine gegaan. De eerste negen speelronden worden vanaf maandag verdeeld over twee losse weken (5 tot en met 9 april en 19 tot en met 22 april) in Milton Keynes. Na de negende speelronde op 22 april, Judgement Night, zijn de laatste twee darters van het klassement uitgeschakeld.

De PDC maakt later bekend hoe de tweede helft van het seizoen en de play-offs worden ingevuld. Normaal gesproken wordt de Premier League over meerdere steden verspreid gespeeld. De afgelopen jaren deden de beste darters ook Rotterdam (Ahoy) aan.

Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer aan de Premier League. Hij neemt het maandagavond op tegen de Belg Dimitri van den Bergh.