Wielrenner Bouhanni is racisme beu en dient klacht in

De Franse wielrenner Nacer Bouhanni neemt geen genoegen meer met de racistische beledigingen die hem ten deel vallen op sociale media. De renner van Arkéa Samsic gaat een klacht indienen, laat hij weten op Instagram.

Bouhanni krijgt de racistische verwensingen vanwege de valpartij die hij onlangs veroorzaakte in de sprint van de koers Cholet-Pays de la Loire. Hij reed Jake Stewart bijna de hekken in. De Brit bleef maar ternauwernood op de fiets, maar liep wel breuken op in zijn hand.

De internationale wielrenunie UCI heeft de zaak in onderzoek, waardoor Bouhanni nog altijd een straf boven het hoofd hangt. De renner heeft inmiddels zijn fout erkend en ook excuses gemaakt, maar op sociale media heeft hij het zwaar te verduren. Bouhanni plaatste screenshots van de beledigingen die hij ontving in diverse talen.

“Hallo grappenmakers die het leuk vinden berichten te sturen dat ik terug moet naar Afrika, dat ik een crimineel ben, dat ik als Noord-Afrikaan opgesloten moet worden en die me constant emoji’s van varkens sturen”, schrijft hij. “Jullie moeten weten dat ik in Frankrijk geboren ben en dat ik een klacht ga indienen. Ik ben het zat. Tot nu toe ben ik stil gebleven, maar deze keer laat ik het niet meer zomaar gebeuren.”