Bask Aranburu wint etappe in Baskenland, Roglic blijft leider

Alex Aranburu heeft de tweede etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Bask, die uitkomt voor het team van Astana, kwam na een 154,8 kilometer lange rit van Zalla naar Sestao solo aan.

Voor Astana betekende het de eerste zege dit wielerseizoen. Omar Fraile, ploeggenoot van Aranburu, finishte als leider van een achtervolgende groep op 15 seconden achterstand als tweede. De Sloveen Tadej Pogacar werd derde. Zijn landgenoot Primoz Roglic kwam als zesde over de eindstreep, beiden in dezelfde tijd als Fraile.

Roglic won maandag de openingsrit, een individuele tijdrit over bijna 14 kilometer. De kopman van Jumbo-Visma blijft leider in het algemeen klassement en heeft nu een voorsprong van 5 seconden op Aranburu en 6 seconden op de Amerikaan Brandon McNulty. Pogacar is vierde met 24 seconden achterstand op Roglic.