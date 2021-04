Basketballers Mavericks beëindigen goede reeks Utah Jazz

Met een uitblinkende Luka Doncic heeft Dallas Mavericks een einde gemaakt aan een reeks overwinningen van Utah Jazz. De koploper in de Western Conference had de laatste negen duels gewonnen, de langste serie in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA dit seizoen. Voor de Mavericks was het de vijfde overwinning op rij: 111-103.

Met 31 punten, 9 rebounds en 8 assists mocht Doncic zich man van de wedstrijd noemen. Dorian Finney-Smith voegde er 23 punten aan toe, terwijl ook Jalen Brunson, gekomen vanaf de bank, dubbele cijfers (20) haalde. De thuisploeg kwam tot 23 driepunters, een aantal dat Utah Jazz niet eerder in de clubhistorie moest incasseren. Met 6 driepunters uit 10 pogingen was Mike Conley de topschutter bij Utah. In totaal kwam hij tot 28 punten.

Brooklyn Nets won in de derby met 114-112 van New York Knicks. Bij Brooklyn, koploper in de Eastern Conference, keerde James Harden terug nadat hij twee duels aan de kant was gebleven vanwege een blessure. De rentree duurde vier minuten waarna Harden opnieuw geblesseerd naar de kant ging.