Darter Van Gerwen boekt eerste zege in Premier League

Michael van Gerwen heeft zijn eerste overwinning in de Premier League darts binnen. De 31-jarige Brabander was op de tweede speelavond in Milton Keynes veel te sterk voor de Schot Peter Wright: 7-2. Tot 2-2 ging de partij gelijk op, daarna won ‘Mighty Mike’ vijf legs op rij.

De vijfvoudig winnaar van de Premier League begon de competitie waar tien topdarters aan meedoen maandag met een gelijkspel tegen de Belg Dimitri Van den Bergh (6-6). Van Gerwen, die vorig jaar deelname aan de play-offs misliep, neemt het woensdag op tegen de Engelsman Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Hij speelt deze week ook nog tegen de Engelse darters James Wade en Nathan Aspinall. Van 19 tot en met 22 april is de tweede speelweek in Milton Keynes.

De Premier League wordt dit jaar vanwege de coronapandemie op een centrale locatie gespeeld, voorlopig zonder publiek. Wereldkampioen Gerwyn Price moest zich maandag terugtrekken nadat hij positief had getest op het coronavirus. De Welshman, die Van Gerwen na zeven jaar heeft afgelost als nummer 1 van de wereld, werd vervangen door Wade.