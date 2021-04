Squash als eerste sport aan de beurt in pilot met testbewijs

In Utrecht kunnen maximaal 575 squashers zaterdag voor het eerst in maanden weer eens een partijtje spelen. Squash is als eerste sport aan de beurt in de lange reeks pilots waar de overheid toestemming voor heeft gegeven. Op het complex van Squash Utrecht is zaterdag ruimte voor 575 mensen, die wel aan twee eisen moeten voldoen: ze zijn maximaal 26 jaar en moeten vooraf een coronatest doen.

“Onze strategie binnen deze crisis is het blijven zoeken naar innovatieve oplossingen en mogelijkheden”, zegt directeur Tom Lucas van de Nederlandse squashbond. “Als relatief kleine sport dragen we op grote schaal wel op een constructieve manier ons steentje bij. Wij zijn dan ook een van de weinige sporten die voor de breedtesporters een pilot start. Helaas niet voor iedereen en is het jammer dat we alleen voor sporters tot 27 jaar een klein beetje perspectief kunnen bieden. Toch zijn we tevreden met de pilot die we gaan draaien en benieuwd naar de uitkomsten.”

In totaal zijn er vier pilots voor squashers, ook in Amsterdam, Den Haag en Almere. Op de lijst van evenementen die de overheid heeft opgesteld, zijn die in het betaalde voetbal het grootste. Bij alle wedstrijden in één speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is publiek welkom, variërend van 380 toeschouwers (Telstar – Jong PSV) tot 7500 (Ajax – AZ). Ook bij Feyenoord – Vitesse (6500 toeschouwers), PSV – FC Groningen en FC Twente – FC Utrecht (beide 4000) zijn duizenden mensen welkom.

Bij alle pilots moeten de deelnemers of toeschouwers vooraf een coronatest doen. Bij een negatieve uitslag mogen ze naar binnen. Op de lijst staan ook pilots in onder meer handboogschieten, waterpolo, hockey, inlineskaten, turnen, korfbal en beachvolleybal.