Curlingmannen boeken tegen Duitsland tweede zege op WK

De Nederlandse curlingmannen hebben hun tweede zege binnen op het WK in het Canadese Calgary. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt won met 7-5 van Duitsland. Na acht ends was de stand nog gelijk (5-5), maar in het negende en tiende end liep Oranje nog 2 punten uit.

De overwinning betekent dat het Nederlands team niet meer op de laatste plaats staat. China staat veertiende en laatste met acht nederlagen tegen twee zeges.

Het curlingteam, dat bestaat uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, leed op het toernooi al zeven nederlagen en maakt vrijwel geen kans meer bij de eerste zes te eindigen. Alleen dan zou het team zich rechtstreeks plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking in 2022.