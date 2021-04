Handbalsters Oranje gehavend door corona naar drielandentoernooi

Het coronavirus dwarsboomt de tweede oefenstage van de Nederlandse handbalsters richting de Olympische Spelen van Tokio. Liefst zeven internationals verblijven momenteel in quarantaine en kunnen niet mee naar Kroatië voor een drielandentoernooi, dat wordt gespeeld van 14 tot en met 16 april.

De internationals om wie het gaat zijn Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder. De eerste zes spelen bij Borussia Dortmund, de koploper in de Duitse Bundesliga. Snelder staat onder contract bij SG BBM Bietigheim, de nummer twee.

Na de wedstrijd tussen deze ploegen eind maart werd een speelster van Bietigheim positief getest op Covid-19, waarna volgens protocol beide teams voor 14 dagen in quarantaine moesten. Pas op 14 april worden alle speelsters nogmaals getest. Bij een tussentijdse test bleek Van der Heijden als enige speelster van Dortmund besmet met het virus.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van Oranje heeft vijf vervangsters opgeroepen die meegaan naar Kroatië. Dat zijn Tamara Haggerty, Harma van Kreij, Anouk Nieuwenweg, Claudia Rompen en Maxime Struijs. De zeven internationals die nu nog in quarantaine zitten, kunnen misschien wel na het toernooi in Kroatië aansluiten bij de groep tijdens de trainingen op Papendal. De regerend wereldkampioen speelt in Porec op 14 april tegen het thuisland en een dag later tegen Brazilië.