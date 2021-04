LA Lakers wint in NBA eindelijk weer eens van Raptors

Los Angeles Lakers heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindelijk weer eens gewonnen van Toronto Raptors. In Tampa was de titelverdediger met 110-101 te sterk voor de kampioen van 2019. Voor de Lakers was het de eerste zege tegen de Canadese ploeg na elf nederlagen op rij in de onderlinge duels.

De club uit Los Angeles miste tegen de Raptors onder anderen de geblesseerde topspelers LeBron James, Anthony Davis en Andre Drummond. Bij absentie van dit illustere trio nam Talen Horton-Tucker als wisselspeler de honneurs waar met 17 punten. Ook Markieff Morris maakte indruk met 15 punten en 9 rebounds. De Lakers staan op de vijfde plek in de Western Conference.

Philadelphia 76ers heroverde de koppositie in de Eastern Conference met een overwinning tegen Boston Celtics: 106-96. De Kameroener Joel Embiid, net terug van een blessure, blonk uit met 35 punten.

In San Francisco won Golden State Warriors nipt van Milwaukee Bucks: 121-120. Stephen Curry was met 41 punten de grote man bij de thuisclub.