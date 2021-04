Veel te hard rijden oorzaak zwaar auto-ongeval Tiger Woods

Golficoon Tiger Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij in februari met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Volgens sheriff Alex Villanueva van Los Angeles County reed hij tegen de 140 kilometer per uur. “De belangrijkste oorzaak van dit verkeersongeval was het rijden met een veel te hoge snelheid op deze weg, waardoor het niet mogelijk was de bocht te nemen”, aldus Villanueva.

De 45-jarige Woods verbrijzelde door het ongeval zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen. Hij herstelt momenteel thuis in Florida, maar het is de vraag of hij ooit kan terugkeren in de sport die hij jarenlang domineerde. Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien, waarvan vijftien majors. In 2019 bekroonde hij een comeback na tal van operaties aan knie en rug met zijn vijfde titel in de Masters.