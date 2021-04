Wielrenner Kelderman valt uit in Ronde van Baskenland

Wilco Kelderman heeft opgegeven in de derde etappe van de Ronde van Baskenland. De Nederlandse wielrenner van Bora-hansgrohe kwam vlak voor de voet van de slotklim naar Ermualde ten val en stapte niet meer op de fiets. Hij liep onder meer verwondingen op aan hoofd en oorschelp, volgens het medisch rapport van de wedstrijdleiding.

De 30-jarige Kelderman stond na de eerste twee etappes op de negende plek in het algemeen klassement. Hij ging in de derde rit samen met de Canadees Michael Woods onderuit bij het nemen van een bocht in een straat, waar ook auto’s langs de weg stonden geparkeerd. “Helaas was er vlak voor de slotklim een val, waardoor Wilco de wedstrijd geblesseerd moest verlaten. Het is heel jammer om hem opnieuw na een val kwijt te raken, vooral omdat hij net terug was gekomen van een blessure”, zei ploegleider Jens Zemke van Bora.

Het was niet de eerste val van Kelderman dit seizoen. Tijdens het trainingskamp van zijn ploeg afgelopen januari in Italiƫ werd de renner aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam. Hij liep daarbij een hersenschudding en een wervelbreuk op en kon pas in maart zijn eerste koers rijden. Hij vierde zijn rentree met de vijfde plaats in de Ronde van Cataloniƫ. Kelderman kwam ook dinsdag al ten val in Baskenland, maar hield daar alleen wat schaafwonden aan over.