Formule 1-team Aston Martin legt ‘supersub’ Hülkenberg vast

Het Formule 1-team Aston Martin heeft Nico Hülkenberg vastgelegd als reservecoureur. De 33-jarige Duitser, die al 179 grands prix reed, gaat testwerk doen voor Aston Martin en valt in als er iets gebeurt met de vaste coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll.

Hülkenberg viel vorig jaar al drie keer in bij de renstal die toen nog Racing Point heette. In 2010 en van 2012 tot en met 2019 behoorde Hülkenberg tot de vaste coureurs in de Formule 1.

De Duitser zat na zijn vertrek bij Renault zonder werk. Racing Point kwam in de zomer van vorig jaar bij de ervaren Hülkenberg uit toen Sergio Pérez vanwege besmetting met het coronavirus de twee Britse grands prix moest overslaan. Hij baarde opzien door in de door Max Verstappen gewonnen race zevende te worden. In oktober verving hij ook de zieke Stroll in de GP van de Eifel op de Nürburgring. De ‘supersub’ wist vanaf de laatste startplek naar de achtste plaats te rijden en zo wederom punten te pakken.

Hoewel Hülkenberg bij een aantal teams in beeld was voor een vast ‘stoeltje’ voor dit jaar, wist hij nergens een contract af te dwingen. Nu wordt hij alsnog de officiële reserve- en testcoureur van Aston Martin.

“Vorig jaar had ik niet zoveel tijd om me voor te bereiden toen ik in de auto moest springen, nu gelukkig wel met deze deal”, zegt Hülkenberg. “Ik hoop natuurlijk dat Sebastian en Lance kunnen genieten van een seizoen zonder onderbrekingen, maar het team weet dat het op me kan rekenen als dat nodig is.”